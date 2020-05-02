"Коммунисты России" жалуются на давление силовиков

Московское отделение партии "Коммунисты России" жалуется на то, что их офис более суток блокирует полиция, не объясняя своих действий. Утверждается, что правоохранителей не пускают в редакцию партийной газеты из опасений, что те могут подбросить запрещенные предметы. В свою очередь, полицейские не представляются.

"Журналисты газеты связывают действия полиции с оппозиционной направленностью издания и предполагают, что полиция намерена изъять тираж апрельского номера газеты, где подвергаются критике действия чиновников в период эпидемии коронавируса", - гласит заявление коммунистов.

Представители партии намерены выйти в YouTube-эфир, чтобы продемонстрировать общественности тяжелые условия, в которых они оказались.