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18:00

В Ленобласти приводят в порядок воинские захоронения

фото ЗакС политика В Ленобласти приводят в порядок воинские захоронения

Перед 75-летней годовщиной победы в Великой Отечественной войне поисково-спасательные отряды Ленинградской области провели уборку на территориях воинских захоронений, сообщает сайт регионального правительства.

Специалисты расчистили мемориал в Тосно, благоустроили братские захоронения в Новой Ладоге и Петрокрепости, а также восстановили памятник "Поклонный крест" в деревне Горка Лодейнопольского района.

Подобные мероприятия продлятся до 9 мая. Напомним, что массовые торжества из-за пандемии коронавируса в 2020 году перенесли на пока не определенную дату.

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