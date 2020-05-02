В Ленобласти приводят в порядок воинские захоронения

Перед 75-летней годовщиной победы в Великой Отечественной войне поисково-спасательные отряды Ленинградской области провели уборку на территориях воинских захоронений, сообщает сайт регионального правительства.

Специалисты расчистили мемориал в Тосно, благоустроили братские захоронения в Новой Ладоге и Петрокрепости, а также восстановили памятник "Поклонный крест" в деревне Горка Лодейнопольского района.

Подобные мероприятия продлятся до 9 мая. Напомним, что массовые торжества из-за пандемии коронавируса в 2020 году перенесли на пока не определенную дату.