Единоросса из Югорска исключили из партии за нападение на журналиста

Депутата городской думы Югорска Владимира Бендуса лишили членства в "Единой России" за нападение на местного журналиста Антона Пантина, разозлившего парламентария критическими заметками в его адрес.

"Такое поведение недопустимо и прямо противоречит Уставу „Единой России", нельзя допускать оскорбления и рукоприкладство, даже если члена партии провоцируют. В отношении любого единоросса, нарушившего устав и этические нормы, будут приняты жесткие и оперативные дисциплинарные меры", - представил свою оценку ситуации секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения ЕР Борис Хохряков.

На днях Пантин опубликовал в соцсетях видео, в котором за ним ходит Бендус и выкрикивает нецензурные ругательства, параллельно пытаясь физически воздействовать на журналиста. По словам последнего, депутат его "преследовал, оскорблял, матерился, выкручивал руки, пытаясь выбить телефон", после чего напал и отобрал мобильный. Постфактум инцидента Пантин обратился с заявлением в полицию.