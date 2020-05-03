Во временном госпитале в "Ленэкспо" разместили первых пациентов с COVID-19

Во временный стационар петербургского Госпиталя ветеранов войн, размещенный в одном из помещений "Ленэкспо", поступили первые 24 пациента с легкой формой коронавирусной инфекции, известили в пресс-службе Смольного.

Филиал медучреждения рассчитан на тысячу мест. Для приема пациентов оборудована специальная зона. Внутри с помощью модульных перегородок для заболевших оформлены отдельные боксы, рассчитанные на одного-двух человек.

Временный госпиталь оборудован необходимой техникой - в том числе, кислородными концентраторами и компьютерными томографами.