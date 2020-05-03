Лукашенко не намерен отменять парад Победы из-за пандемии коронавируса

Белорусский лидер Александр Лукашенко не собирается отменять грядущий парад в честь 75-летия со Дня Победы: по его словам, это событие жаждут увидеть тысячи жителей государства, делится БЕЛТА.

"Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам. И вообще, Беларусь - это живой памятник той войны", - подчеркнул он.

В то же время, добавил Лукашенко, соблюдать ряд мер безопасности из-за пандемии коронавируса всё же придется. Однако за это должны быть ответственны в первую очередь сами граждане. Парад, отметил президент, - не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие.

20 апреля Минобороны Белоруссии ответило на петицию с требованием отменить военное шествие. В ведомстве утверждают, что эпидемиологическая обстановка в стране благоприятна для проведения парада. Добавим, на тот момент в стране COVID-19 выявили у 4779 граждан, в числе которых - трое военных. Жертвами болезни стали 42 человека.

В России, между тем, парад в честь 75-летия Победы перенесён на более поздний срок.