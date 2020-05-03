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15:59

Жителя Белгородской области оштрафовали за нецензурные комментарии о "Единой России"

фото ЗакС политика Жителя Белгородской области оштрафовали за нецензурные комментарии о "Единой России"

Алексеевский райсуд Белгородской области решил наказать местного обитателя Сергея Миронцева по статье о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) за оскорбительные выпады в адрес президента и партии "Единая Россия" и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает "МБХ медиа".

На просторах паблика в "Одноклассниках" под темой "Пойдете ли Вы голосовать за поправки в Конституцию РФ 22 апреля" нецензурно высказался о "бывшем и действующем президентах РФ, а также депутатах партии „Единая Россия"". Содержание публикаций Миронцева не конкретизируется.

Мужчина вину в правонарушении признал и в содеянном раскаялся. Суд учел, что ранее он к ответственности не привлекался, поэтому санкция была избрана минимальной.

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