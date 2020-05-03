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16:50

В РПЦ предложили запретить аборты на время пандемии

фото ЗакС политика В РПЦ предложили запретить аборты на время пандемии

В патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства выступили с инициативой ввести временный мораторий на аборты во время пандемии коронавируса, извещает РИА "Новости", ссылаясь на соответствующее заявление ответственного секретаря организации Федора Лукьянова.

"Аборт относится к плановым операциям, не является лечебной процедурой, несет серьезную угрозу здоровью матери и последующих детей", - уверяет Лукьянов.

Религиозный деятель обратился к руководителям государственных и частных клиник с призывом добровольно отказаться от предоставления услуг не только по прерыванию беременности, но также по экстракорпоральному оплодотворению. В РПЦ уже не единожды выступали с критикой данной процедуры.

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщали, что заражение коронавирусной инфекцией повышает риски для женщин при родах и проведении аборта. Среди возможных осложнений отмечали интранатальную гибель плода, развитие дыхательной недостаточности, возникновение акушерских кровотечений и послеродовые гнойно-септические осложнения.

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