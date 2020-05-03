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18:00

Петербургские отельеры предоставят гостиничные номера для жертв домашнего насилия

фото ЗакС политика Петербургские отельеры предоставят гостиничные номера для жертв домашнего насилия

Представители гостиничного бизнеса Петербурга решили выделить места в отелях для лиц, ставших жертвами домашнего насилия во время самоизоляции, сообщил в беседе с "МБХ медиа" PR-специалист кризисного центра для женщин "ИНГО" Борис Конаков.

"Мы разместили в соцсетях объявление и отельеры откликнулись. На сегодняшний день пока только две компании предоставили нам четыре места. Это тестовый пилотный вариант на май. В докоронавирусное время нам приходили на помощь государственные кризисные квартиры, которые есть в каждом районе Петербурга. Пока мы помогали женщинам с документами, они жили там. Обычно это длилось от нескольких дней до пары месяцев. Сейчас все госучреждения закрылись на „изоляцию" и у нас нет доступа к кризисным квартирам", - поведал о ситуации Конаков.

Намерение обратиться за помощью к отельерам у "ИНГО" было ещё до того, как на город обрушился COVID-19. Размещение пострадавших в гостиницах удобно как минимум потому, что для заселения из документов необходим лишь паспорт.

Также компания обратилась к представителям служб такси, предложив им подумать о возможности создания экстренного вызова для быстрой транспортировки жертвы из "очага" насилия в безопасное место.

Напомним также, побои в семье декриминализовали в 2018 году. Авторы нынешнего проекта закона о домашнем насилии хотят в первую очередь не лишения свободы для нарушителя, а чтобы преследователю запретили приближаться к пострадавшему, либо обязали его покинуть место совместного проживания и возместить причиненный имущественный и моральный вред. Категорически против этой инициативы выступает православное сообщество. Пока что процесс приостановлен, так как проект закона дорабатывается.

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