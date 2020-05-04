В РФ снова зарегистрировали более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки на территории страны коронавирусную инфекцию выявили у 10 581 россиянина, извещает оперативный штаб. Общее число инфицированных достигло отметки 145 268.

Всего с начала пандемии от болезни скончались 1366 граждан (плюс 76 за сутки), полностью излечились 18 095 человек.

Наибольшее количество заразившихся - в Москве и Подмосковье: плюс 5795 и 803 соответственно.

На третьей строке по количество инфицированных - Петербург: в городе на Неве COVID-19 обнаружен у ещё 317 человек, а всего вирус поразил 5436 местных жителей.

По Северо-Западу в числе лидеров по приросту заболевших - Мурманская область: плюс 280 за сутки (всего - 1974).

Всего в мире опасное заболевание выявлено у более 3,5 млн граждан, погибли свыше 247 тысяч.