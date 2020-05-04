ЦИК Казахстана снял дочь Назарбаева с должности спикера Сената

Центризбирком Казахстана упразднил дочь Нурсултана Назарбаева Даригу в должности председателя Сената: днем ранее её отстранил действующий президент Касым-Жомарт Токаев, уведомляет "Росбалт".

Указом главы государства пост Назарбаевой достался бывшему первому замглавы администрации Токаева Маулену Ашимбаеву. Он уже зарегистрирован депутатом Сената и получил из рук президента соответствующие регалии.

Отставка дочери "отца нации" вызвала массу обсуждений в местных медиа о якобы расколе, произошедшем внутри политической элиты Казахстана. Лишение Назарбаевой кресла спикера предвосхитил арест её лондонской недвижимости, который произошел два месяца назад.

Ещё ранее внук Назарбаева Айсултан попросил у Великобритании политического убежища, пояснив, что на него оказывает давление собственная семья, так как он обладает информацией о коррупционных связях РФ и Казахстана.