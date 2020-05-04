Комитет территориального развития ушёл на "удалёнку" из-за COVID-19 у сотрудника

Сотрудники комитета территориального развития, курирующего в Смольном работу органов исполнительной власти, перешли на удалённый режим работы после того, как у одного из них тест на коронавирус дал положительный результат, делится "Фонтанка".

По словам руководителя ведомства Александра Бельского, об утвердительном тесте коллеги на COVID-19 чиновники узнали в начале прошлой недели. После того все работники обозначенного подразделения Смольного незамедлительно отправились на самоизоляцию: у всех взяли пробы на вирус.

Добавим, на сегодняшний день в Петербурге известно о 5346 случаях заражения COVID-19, 37 человек скончались.