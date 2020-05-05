Путин наградил Ким Чен Ына медалью в честь 75-летия Победы

Президент России Владимир Путин своим указом наградил главу КНДР Ким Чен Ына медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", сообщает посольство России в Северной Корее.

Медаль вручена за "большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов" в Северной Корее.

5 мая посол России Александр Мацегора торжественно передал медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону.