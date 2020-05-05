"Коммунисты России" пожаловались в МВД и СК на блокировку редакции газеты в Москве

Партия "Коммунисты России" направила жалобы в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет на задержания в офисе редакции партийной газеты, сообщил в Facebook главный редактор газеты Владимир Машковцев.

Офис газеты "Коммунисты России" в Москве 1 мая оцепили полицейские. Случилось это после того, как сотрудники редакции выпустили в небо воздушные шарики. Машковцев подчеркнул, что это не было митингом, но при этом полицейские задерживают всех выходящих из редакции, вменяя именно участие в несанкционированном митинге и нарушении режима самоизоляции.

4 мая полицейские задержали двух человек, которые принесли еду оказавшимся заблокированными в редакции сотрудникам газеты. Машковцев сообщил, что оставшиеся в редакции "сохраняют боевой дух и поют революционные песни" и "не желают становится жертвами полицейского беспредела - быть фигурантами протоколов о нарушениях, которых они не совершали".

"Поэтому коммунисты продолжат держать оборону, а к силам полиции, стянутым к офису партии, растут вопросы, так как это явное политическое давление на оппозиционную партию со стороны силовиков", - заявил Машковцев.