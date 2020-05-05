"С днем автопрозвона": петербургские активисты столкнулись с атакой ботов в годовщину акции "Он нам не царь"

Петербургские оппозиционеры сообщают в Twitter об атаке ботов, десятках телефонных звонков с незнакомых номеров и смс-сообщениях.

Подвергся атаке бывший координатор штаба Навального в Петербурге Денис Михайлов. Он связал множество звонков с митингом 5 мая 2018 года "Он нам не царь" против инаугурации президента Владимира Путина. Михайлов напомнил, что год назад в этот день он также столкнулся с несколькими сотнями пропущенных звонков.

"Смольный забыл выключить бота, видимо", - предположил Михайлов.

С "ежегодным прозвоном всех причастных" поздравил и активист Илья Гантварг. Его сообщение репостнул координатор "Весны" Богдан Литвин, прикрепив к поздравлению с "ежегодным днем автопрозвона петербургской оппозиции" скриншот с пропущенными вызовами от незнакомых номеров. "Отмечает" этот день также депутат МО "Малая Охта" Василий Кунин, которому, судя по скриншоту, тоже звонят каждую секунду.

Обновлено 16:40 Сообщил о "непрекращающейся волне звонков" и координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров. По его словам, ему звонили с незнакомых номеров два часа начиная с 14:00.

Акции "Он нам не царь" проходили 5 мая 2018 года в десятках городах России. В Петербурге акция была несогласованной, полицейские задержали более 1600 человек.

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