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16:33

В семи районах Ленобласти введут обязательный масочный режим

фото ЗакС политика В семи районах Ленобласти введут обязательный масочный режим

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Instagram сообщил о введении масочного режима в семи районах региона из-за неблагоприятной обстановки по коронавирусной инфекции.

Это Бокситогорский, Выборгский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, Приозерский и Тосненский районы Ленобласти. Там жителей обяжут носить маски в общественных местах и транспорте. Постановление правительства региона пока не опубликовано. 

С 30 апреля масочный режим введен в Петербурге, однако он носит рекомендательный характер.

На 5 мая в Ленобласти известно о 1149 случаях заражения коронавирусом.

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