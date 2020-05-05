В семи районах Ленобласти введут обязательный масочный режим

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем Instagram сообщил о введении масочного режима в семи районах региона из-за неблагоприятной обстановки по коронавирусной инфекции.

Это Бокситогорский, Выборгский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, Приозерский и Тосненский районы Ленобласти. Там жителей обяжут носить маски в общественных местах и транспорте. Постановление правительства региона пока не опубликовано.

С 30 апреля масочный режим введен в Петербурге, однако он носит рекомендательный характер.

На 5 мая в Ленобласти известно о 1149 случаях заражения коронавирусом.