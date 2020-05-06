В РФ вновь зарегистрировали более 10,5 тысяч случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 10 559 россиян, проживающих в 82 регионах страны - так происходит уже четвертый день подряд, уведомляет оперативный штаб. Всего заболевших - 165 929.

Отмечается, что у 40,9% инфицированных не было клинических проявлений болезни. За сутки вирус унес жизни 86 человек, всего с начала пандемии погибли 1537 граждан, а излечились при этом более 21 тысячи россиян.

В Петербурге COVID-19 обнаружили у 312 человек, всего - 5884.

По Северо-Западу картина заболеваемости выглядит на сегодняшний день следующим образом: в Мурманской области — +136 (всего - 2237), в Ленинградской области — +51 (всего - 1200), в Архангельской области — +24, в Новгородской области — 18, в Калининградской области — 17, в Карелии — 12, в Псковской области — 12, в Вологодской области — 6, в Смоленской области — 1, в Коми — 28.

Всего в мире коронавирусная инфекция обнаружена у более 3,6 млн человек, скончались свыше 257 тысяч граждан.