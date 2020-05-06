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12:25

Строительство здания ВС в Петербурге откладывается

фото ЗакС политика Строительство здания ВС в Петербурге откладывается

В ближайшем будущем петербуржцам не стоит ожидать появления в городе здания Верховного суда, что следует из интервью "Ведомостей" с министром финансов Антоном Силуановым. Правительство не считает эти расходы первостепенными, полагая, что экономить разумнее на еще не стартовавших проектах.

"Средства на стимулирование госслужащих, целый ряд строек будут перенесены на более поздний срок, например проект по строительству здания Верховного суда в Санкт-Петербурге", - рассказал Силуанов

За последнее время, по словам чиновника, его коллегам удалось высвободить примерно 250 млрд рублей бюджетных денег, и на очереди - еще один подобный шаг.

Напомним, Госстройнадзор выдал разрешение на строительство комплекса зданий Верховного суда в декабре 2016 года. Первоначально Смольный хотел видеть судебный квартал у Биржевого моста на Петроградской стороне, но впоследствии строительство решили перенести в "Сад на Неве" на Смольную набережную - к сильному недовольству активистов Центрального района.

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