В аварийный дом на улице Седова въедет общежитие ВШЭ

Расселенный аварийный дом сталинского времени (улица Седова, 93к2) отремонтируют и переделают под общежитие для студентов петербургского филиала Высшей школы экономики, сообщает городское издание "Канонер".

В советское время в трехэтажном здании селили рабочих с территории Невского района, возводили его по проекту архитекторов Александра Жука и Игоря Фомина. В своем нынешнем заброшенном состоянии постройка во дворе улицы пребывает с 2000-х годов.

По словам замдиректора петербургской "вышки" Инги Сазоновой, ожидается, что приведенное в порядок здание будет готово принять учащихся из других регионов в 2024-2026 годах.