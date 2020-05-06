Комитет по культуре рассказал об онлайн-трансляции праздничных мероприятий ко Дню Победы

Заместитель председателя комитета по культуре Петербурга Федор Болтин на пресс-конференции ТАСС 6 мая сообщил, что ведомство проведет трансляцию праздничных мероприятий ко Дню Победы на сайте spbcult.ru. Видео будут передавать и в социальных сетях ведомства, рассказал Болтин.

Он добавил, что на портале можно увидеть не только мероприятия, приуроченные к 9 мая, но и различные концерты и выступления.

- Это портал, который объединил в себе всю информацию об онлайн-активностях учреждений культуры, не только городских, но и некоммерческих, негосударственных мероприятий культуры. Для удобства всех жителей. Для того, чтобы иметь единую программу мероприятий на каждый день: будь то театральные постановки, будь то выставочные проекты, - рассказал замглавы комитета.

На сайте опубликованы подборки с анонсами мероприятий на разные темы: виртуальные туры по музеям, театральные постановки онлайн и другие. Подробности о работе сайта комитет предоставит позже, заявил замглавы ведомства Болтин.

София Саттарова