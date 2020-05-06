"Левада": В апреле рейтинг одобрения Путина упал до исторического минимума

Согласно проведенному среди россиян опросу "Левада-центра", в апреле рейтинг одобрения Владимира Путина опустился до исторического минимума - 59%.

Социологи подчеркнули, что исследование проводилось методом телефонного интервьюирования, в связи с чем в реальности уровень недоверия президенту может быть ещё выше.

"Таким образом, при чтении результатов приводимого ниже опроса можно и нужно учитывать вероятность гипотетического „понижения" показателя тех или иных массовых установок в сравнении с личными опросами", - подчеркнули в "Леваде".

Не одобряют деятельность Путина в качестве главы государства 33% опрошенных. Премьера Михаила Мишустина поощрили 46%. Противоположного мнения придерживаются 23% респондентов.

Опрос был проведен с 24 по 27 апреля.

Добавим, минимальный уровень одобрения нынешнего президента был зафиксирован в ноябре 2013 года - 61%.