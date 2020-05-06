Министр культуры Любимова подхватила COVID-19

Руководитель Министерства культуры Ольга Любимова заболела коронавирусной инфекцией, известила общественность её пресс-секретарь Анна Усачёва. Свою деятельность чиновница осуществляет в удаленном режиме.

"Министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет", - цитирует ТАСС Усачёву.

Ранее стало известно о том, что глава российского правительства Михаил Мишустин был госпитализирован в больницу с COVID-19. После этого Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности начальника кабмина.