Власти раздадут ветеранам продуктовые наборы в честь Дня Победы

В Петербурге ветеранам в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне подарят продуктовые наборы, сообщил на пресс-конференции 6 мая председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Он уточнил, что помимо продуктов ветеранам подарят георгиевские ленточки. Их разнесут волонтеры, добавил Ржаненков.

Председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец на пресс-конференции добавила, что в состав наборов входят продукты первой необходимости с длительными сроками хранения и немного сладкого. Планируется передать ветеранам более 6,5 тысяч наборов, заявила глава ведомства. Точное количество подарков Аблец сообщить не смогла. Она уточнила, что сейчас волонтеры обзванивают ветеранов и уточняют информацию - часть из них могут находиться на самоизоляции за городом, куда добровольцы не смогут доставить подарки.

София Саттарова

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