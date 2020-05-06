СМИ: После майских праздников в Москве введут обязательное ношение масок

После майских праздников москвичей обяжут носить маски в общественных пространствах, сообщает издание "Открытые медиа" со ссылкой на источники в столичной мэрии. Пока же эта норма носит максимум рекомендательный характер.

Московский градоначальник Сергей Собянин, по словам собеседников СМИ, пока не определился с точной датой нововведения, однако намерение такое имеется и логично предположить вступление в силу нового правила с 12 мая, считают в мэрии.

На схожую информацию журналистам сослались представители крупных торговых сетей.

Жители Подмосковья должны появляться в публичных местах в масках начиная с 1 мая.