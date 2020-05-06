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16:59

УФАС призвало монополистов-коммунальщиков дать послабления гостиничному бизнесу

фото ЗакС политика УФАС призвало монополистов-коммунальщиков дать послабления гостиничному бизнесу

Петербургское отделение ФАС впервые в своей истории прибегло к такому виду связи с монополистами, как обращение. Поводом для него послужили жалобы от представителей гостиничной сферы на плачевное финансовое положение и затруднения при оплате коммунальных услуг, связанные, в свою очередь с последствиями пандемии COVID-19.

Антимонопольщики предлагают компаниям "Ленсвет", "ТЭК", "Водоканал", "Ленэнерго", "Петербургаз", "Петроэлектросбыт" избавить отельеров от штрафных санкций в виде пени и отключения гостиниц от источников газа, тепла и света.

"Урегулирование вышеуказанных вопросов позволит сохранить для Санкт-Петербурга важнейший сектор бизнеса, что обеспечит в дальнейшем эффективное развитие экономики города в условиях конкуренции, а также сохранит в спрос на услуги ресурсоснабжающих предприятий. Такой же подход может быть применен и к другим отраслям городской экономики, в которых отмечается резкий спад спроса на товары и услуги", - отозвался об обращении глава городского управления ведомства Вадим Владимиров.

Руководство УФАС предлагает названным выше госкорпорациям считать существующую ситуацию для гостиничного бизнеса обстоятельствами непреодолимой силы.

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