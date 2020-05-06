Активисты жалуются на строительные работы в парке 300-летия

На территорию парка 300-летия Петербурга 6 мая проникла тяжелая техника, демонтировав часть ограждения, после чего начался забор грунта для дальнейшей застройки, сообщил в социальных сетях лидер общественного движения "Красивый Петербург" Красимир Врански. Речь идет о трех грузовиках, которые прислал подрядчик в лице ООО "Росинжиниринг проект". По мнению Врански, описанные действия нарушают сразу несколько законов.

"Опуская тот факт, что сам факт застройки парка является прямым нарушением закона о нормативе зеленых насаждений, данная организация осуществляет нарушение приказа Президента о соблюдении мер противодействия короновирусной инфекции COVID-19. Данные работы нельзя отнести к ремонтным или же неотложным. Рабочие без масок осуществляют деятельность на территории парка, включенных в перечень запрещенных для посещения", - пишет активист.

В посте утверждается, что полицейские, прибыв на место, предпочли никак не воздействовать на исполнителей работ.

В планах Смольного - застроить парк гостиничным комплексом. Этим планам, в частности, пытаются помешать городские справедливороссы.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.