Милонов считает назревшим снятие ограничений на прогулки по паркам

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов задумался о снятии ряда ограничений, установленных в порядке борьбы с распространением коронавируса. По его мнению, сидение в четырех стенах способно все пагубнее влиять на психологическое состояние соотечественников, и надо начинать давать им некоторые послабления.

"При условиях жестких требований. Например, гулять в парках можно. Моя точка зрения. Потихонечку можно начинать. Но сказать, что обязательно в маске. Не близко друг к другу. Вот если вы соблюдаете это условие, тогда мы вам разрешаем", - рассудил законотворец в интервью "Комсомольской правде".

Ему представляется не самым реалистичным сценарий, при котором масса людей начнет толпиться в парках без масок и "с пивасом ходить", поэтому, считает Милонов, бояться этого не нужно. Есть для него и самый полезный и желаемый вариант.

"Я бы вообще всех на дачу выгнал", - признался депутат.

Отметим, что с 1 по 5 мая в Петербурге выписали более 600 протоколов за нарушение противоэпидемиологических нарушений. Самое популярное из таких нарушений - как раз посещение парков и иных зеленых зон.

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