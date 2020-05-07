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9:38

Путин утвердил выплаты зараженным коронавирусом медикам

фото ЗакС политика Путин утвердил выплаты зараженным коронавирусом медикам

Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении страховых гарантий медикам, работающим с зараженными коронавирусом, документ опубликован на портале правовой информации.

Врачи, средний и младший медперсонал, водители скорой помощи, которые заболеют коронавирусной инфекцией, получат единовременную страховую выплату. В случае смерти медработника его родственники получат 2 752 452 рубля. Если здоровью медработника был нанесен вред, но это не повлекло за собой инвалидность, выплата составит 68 811 рублей.

Выплаты при назначении инвалидности из-за заражения коронавирусом будут зависеть от группы инвалидности. Ставшим инвалидами I медикам выплатят 2 064 339 рублей, II группы – 1 376 226 рублей, III группы – 688 113 рублей.

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