Путин утвердил выплаты зараженным коронавирусом медикам

Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении страховых гарантий медикам, работающим с зараженными коронавирусом, документ опубликован на портале правовой информации.

Врачи, средний и младший медперсонал, водители скорой помощи, которые заболеют коронавирусной инфекцией, получат единовременную страховую выплату. В случае смерти медработника его родственники получат 2 752 452 рубля. Если здоровью медработника был нанесен вред, но это не повлекло за собой инвалидность, выплата составит 68 811 рублей.

Выплаты при назначении инвалидности из-за заражения коронавирусом будут зависеть от группы инвалидности. Ставшим инвалидами I медикам выплатят 2 064 339 рублей, II группы – 1 376 226 рублей, III группы – 688 113 рублей.