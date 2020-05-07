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9:52

К администратору паблика "Омбудсмен полиции" снова пришли с обыском

фото ЗакС политика К администратору паблика "Омбудсмен полиции" снова пришли с обыском

Правоохранители утром 7 мая снова пришли с обыском в квартиру администратору паблика "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову.

"У меня опять обыск. Пилят болгаркой дверь", - написал Воронцов в Telegram-канале "Омбудсмен полиции".

К Воронцову выехал адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин. Он опубликовал в своем Telegram-канале фото спиленной входной двери и сообщил, что самого Воронцова доставили в главное следственное управление УМВД по Москве.

14 апреля к Воронцову уже приходили с обыском. Тогда мероприятия были связаны с дело по ст. 207.1 УК РФ (распространение недостоверной информации).

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