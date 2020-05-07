Освещавшего пандемию COVID-19 журналиста Первого канала выслали из Белоруссии

Корреспондент Первого канала Алексей Кручинин сообщил изданию TUT.BY о том, что белорусские власти выслали его из страны. Он должен был удалиться до полуночи 6 мая, и поэтому уже находится в Москве. Аккредитационную карточку журналиста ему аннулировали тоже накануне.

"Это не выдворение и не запрет на возврат, права въехать в Беларусь меня никто не лишал", - подчеркнул Кручинин, отметивший, что никаких официальных бумаг на эту тему ему на руки не передавал.

В последние недели Кручинин делал репортажи, в которых демонстрировалась тревожная ситуация с коронавирусом с Белоруссии. В том числе освещались летальные случаи. Местный телеканал "Беларусь-1" подтвержил, что поводом для отстранения от работы в стране стал именно один из таких сюжетов.

Официально Минск никак не объясняет поступок комиссии МИД.

Отметим, что руководство Белоруссии продолжает спокойно относиться к коронавирусной пандемии: в стране все учреждения работают в обычном режиме, проводится регулярный чемпионат по футболу и будет проведен парад к 75-летию ко Дню Победы.