Врачи объяснили петербургским священникам правила безопасности при визитах к больным с COVID-19

Священнослужителей, посещающих больных с коронавирусом, проинструктировали на предмет соблюдения мер безопасности, сообщает официальный сайт петербургской митрополии. Беседу провел главврач детской больницы святой Марии Магдалины Автандил Микава.
По его словам, для служителей культа уже заказали одноразовые и многоразовые костюмы. Медик объяснил, что под них нельзя поддевать рясы, а крестики на груди нуждаются в дезинфекции.
"Исповедовать и причащать больных - долг священнослужителя. Надо быть с больными, раз Господь дал нам это испытание. Необходимо быть осторожными, но бояться не надо", - отметил Микава.
Помимо обязательных для ношения масок и перчаток в наборах для священников имеются многоразовые очки, нуждающиеся в регулярной обработке антисептиком.
Число петербуржцев, заразившихся инфекцией COVID-19, выросло 7 мая до 6190 человек.