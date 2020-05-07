Врачи объяснили петербургским священникам правила безопасности при визитах к больным с COVID-19

Священнослужителей, посещающих больных с коронавирусом, проинструктировали на предмет соблюдения мер безопасности, сообщает официальный сайт петербургской митрополии. Беседу провел главврач детской больницы святой Марии Магдалины Автандил Микава.

По его словам, для служителей культа уже заказали одноразовые и многоразовые костюмы. Медик объяснил, что под них нельзя поддевать рясы, а крестики на груди нуждаются в дезинфекции.

"Исповедовать и причащать больных - долг священнослужителя. Надо быть с больными, раз Господь дал нам это испытание. Необходимо быть осторожными, но бояться не надо", - отметил Микава.

Помимо обязательных для ношения масок и перчаток в наборах для священников имеются многоразовые очки, нуждающиеся в регулярной обработке антисептиком.

Число петербуржцев, заразившихся инфекцией COVID-19, выросло 7 мая до 6190 человек.