Павловский ждет от ученых и политиков популярного плана "перезапуска РФ"

Политолог и политтехнолог Глеб Павловский уверен, что в среднесрочной перспективе Россия утратит сходство с предыдущей "путинской" Россией, но и не станет условной "прекрасной Россией будущего", о которой мечтают оппозиционеры. Это обстоятельство тревожит аналитика, поскольку активная часть общества рискует оказаться не готовой к новой реальности, а внятной и лаконичной программы действий, объединившей бы массы, пока никто предложить не может. В свою очередь, оппозиция, по его оценке, постоянно опаздывает со своими предложениями и повесткой.

"Конфликтов много по всем линиям: финансы, порядок управления, законы – за это время напринимали, между прочим, втихаря, каких-то еще добавочных идиотских законов. Если мы говорим о правилах перезапуска Российской Федерации как относительно здорового государства, значит, должны быть 5-7 пунктов, о которых все договорятся", - отметил эксперт в интервью "Эху Москвы".

По мнению политолога, следовало бы как можно скорее собраться экономистам, политикам и "общественникам" и выработать программу, очень практическую, исполнимую и исполнимую с участием нынешней власти, путинской". Последнее обстоятельство для Павловского ключевое: ему представляется, что рано или поздно власти самой потребуется договариваться с обществом о некоем новом равновесии и предлагать тот или иной формат сделки.