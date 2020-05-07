Думские эсеры предлагают снизить стоимость обучения в вузах

Лидер справедливороссов Сергей Миронов в связи с тем, что онлайн-лекции вузов в период пандемии коронавируса стоят дешевле обычных, предложил министру науки Валерию Фалькову сократить стоимость обучения по итогам второго семестра.

"В мой адрес поступают обращения с просьбой поддержать студентов, получающих образование на платной основе. Многие из них заключали договоры с вузами об оказании платных образовательных услуг в очной и очно-заочной формах. Эти договоры не предполагают дистанционного обучения", - цитирует политика его пресс-служба.

Жалобы, приходящие Миронову на почту, также касаются стоимости проживания в студенческих общежитиях, которая становится неподъемной для многих обучающихся. Депутат Госдумы считает обе проблемы одинаково значимыми и требующими скорейшего решения.