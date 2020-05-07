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15:23

Активисты нашли быстрорастущую свалку на Юго-Западе

фото ЗакС политика Активисты нашли быстрорастущую свалку на Юго-Западе

Экоактивисты из общественного движения "Зеленый фронт" обнаружили по соседству с другими свалками южнее проспекта Народного ополчения еще одну, стремительно растущую. "Комбинация" из строительных, твердых коммунальных отходов занимает около 1,5 га.

Утверждается, что свалка производит запах разложения и частично задевает зеленые насаждения.

"Въезд на неё свободный, что однозначно будет способствовать дальнейшему её разрастанию. Поблизости мы выявили свалку из сотен автомобильных покрышек, ямы с мусором из автомастерских и факты сжигания мусора в кустарной печи на одном из соседних участков", - рассказал лидер "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

Экологи пожаловались на очередное загрязнение среды в контрольно-надзорные ведомства.

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