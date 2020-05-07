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16:59

Наружный ремонт здания Биржи планируют закончить до 2021 года

фото ЗакС политика Наружный ремонт здания Биржи планируют закончить до 2021 года

Здание Биржи на стрелке Васильевского острова, подведомственное Эрмитажу, по предварительным прогнозам, закончат реставрировать с лицевой стороны до конца 2020 года, передает ТАСС со ссылкой на директора музея Михаила Пиотровского. Работы затянулись на несколько лет из-за конфликтов с их предыдущими исполнителями.

"Нам важно, чтобы подрядчик не оказался вором или человеком, который не умеет строить. Громадный процент подрядчиков, которые идут работать на предприятия культуры, оказываются непригодными, чтобы завершить эту работу, поэтому мы очень тщательно выбираем подрядчиков", - приводятся его слова.

С предыдущими подрядчиками уже разрывались контракты на одни и те же работы в 2017 и 2019 годах из-за неудовлетворительного качества и скорости. Пиотровский полагает, что возникший в наши дни из-за пандемии коронавируса кризис либо, наконец, поможет Эрмитажу найти добросовестного партнера, либо результат очередного "союза" окажется еще менее приемлемым, чем в последние шесть лет.

Историческое здание Биржи на Васильевском острове было передано в ведение музея в 2014 году. Раньше там располагался Центральный военно-морской музей.

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