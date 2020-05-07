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17:38

В пяти домах Кондратьевского жилмассива проведут капитальный ремонт

фото ЗакС политика В пяти домах Кондратьевского жилмассива проведут капитальный ремонт

Пять из пятнадцати корпусов конструктивистского Кондратьевского жилмассива в Калининском районе начнут капитально ремонтировать в нынешнем году, сообщает строительное издание "Канонер". Работы пройдут под эгидой программы "Молодежи - доступное жилье".

Речь идет о корпусах под номерами 2-5 и 8. Заказчиком со стороны государства стало акционерное общество "Санкт-Петербургский центр доступного жилья". Корпуса 4, 5 и 8 будущему подрядчику предложено отремонтировать за начальную (максимальную) цену 720 млн рублей.

Построенный в период раннего сталинизма, в конце 1920-х годов, Кондратьевский жилмассив числится в реестре памятников культурно-исторического наследия регионального значения. Несмотря на то, что здания, занимающие целый квартал между Кондратьевским и Полюстровским проспектом, стоят в запустении все последнее десятилетие, их охраняет государство.

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