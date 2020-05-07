Депутат Госдумы Борис Чернышов переходит на работу в Рособрнадзор

В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Бориса Чернышова, передает РИА "Новости".

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Чернышова замруководителя Рособрнадзора. До этого депутат был зампредом комитета Госдумы по образованию и науке.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий Чернышова может быть рассмотрен на заседании 12 мая. Проект постановления может вступить в силу со дня его принятия.

Чернышов стал депутатом Госдумы VII созыва в 2016 году. Перед этим был координатором отделения ЛДПР в Москве, баллотировался в Мосгордуму, работал помощником депутатов Владимира Жириновского и Андрея Лугового.