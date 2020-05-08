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10:11

Потушившая Вечный огонь женщина заявила, что сделала это нечаянно

фото ЗакС политика Потушившая Вечный огонь женщина заявила, что сделала это нечаянно

Петербургские правоохранители разыскали женщину, которая минувшим днем потушила мемориал Вечный огонь на Марсовом поле, информирует РИА "Новости".

Дама оказалась матерью двоих детей. Полиции она сообщила, что погасила пламя не специально, однако несмотря на это её ожидает административное взыскание.

Известие о том, что Вечный огонь был затушен прохожим, появилось накануне, 7 мая. В компании "ПетербургГаз" известили, что неизвестная целенаправленно залила мемориал газировкой. Прибывшие на место газовики восстановили горение и убрали накопившийся в резервуаре мусор.

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