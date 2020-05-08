ЗакС окончательно определился со списком кандидатов на звание почётного гражданина

Петербургские парламентарии определились с финальной версией перечня людей, которые, по их мнению, могут быть достойны звания почётного гражданина города.

Согласно размещенному на сайте Законодательного собрания документу, как и сообщалось ранее, на обозначенную "регалию" претендуют советская и российская эстрадная певица, народная артистка СССР Эдита Пьеха, начальник петербургской межведомственной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19, директор центра им. Алмазова Евгений Шляхто, руководитель "Петербургского метрополитена" Владимир Гарюгин, а также блокадник, поэт Илья Резник.

Звания будут удостоены двое. В прошлом году ЗакС отказался выбирать почётного гражданина, а в 2017-м ими стали Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл.

Оппозиционные депутаты парламента предлагали отменить и в этом году церемонию ввиду эпидемии коронавируса, однако поддержки большинства не сыскали.

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