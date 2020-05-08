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13:06

Умерла третья зараженная коронавирусом медсестра НИИ имени Джанелидзе

фото ЗакС политика Умерла третья зараженная коронавирусом медсестра НИИ имени Джанелидзе

Операционнная медсестра НИИ имени Джанелидзе умерла, заразившись коронавирусом, это третий случай смерти среди младшего медперсонала стационара, передает "Фонтанка.ру".

О диагнозе сообщили коллеги женщины в соцсетях. Ей было 59 лет. Летальный исход подтвердили в комитете по здравоохранению.

Ранее умерли еще две медсестры НИИ имени Джанелидзе, заболевшие коронавирусной инфекцией. Всего к началу мая коронавирус подтвердился у 111 сотрудников.

В Петербурге на 8 мая известно о 6,5 тысячах случаях заражения коронавирусом.

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