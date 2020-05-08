Суд арестовал подозреваемого в организации убийства красноярского экс-депутата

Суд Свердловского района Красноярска арестовал бывшего депутата местного Заксобрания Анатолия Быкова на два месяца, передает РИА "Новости". Под стражей он останется до 4 июля.

Быкова задержали накануне. Его подозревают в причастности к убийству двух жителей Красноярска в 1994 году. По версии следствия, один из убитых входил в преступную группировку, которую возглавлял Быков, и поссорился с ним. После этого члена ОПГ и его приятеля убили.

Быкво был депутатом Заксобрания Красноярского края в 1997 – 2016 годах. В 1998 – 2000 годах также был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000 году Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 годам условно, признав виновным в организации покушения на криминального авторитета Вилора Струганова ("Паша Цветомузыка").