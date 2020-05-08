Узревшего пользу в пандемии протоиерея Смирнова госпитализировали с COVID-пневмонией

Главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Дмитрия Смирнова доставили в одну из столичных больниц: после обследования у религиозного деятеля обнаружили коронавирусную инфекцию, известил ТАСС.

"[Протоиерей Смирнов] в больнице, COVID-пневмония", - уточнил собеседник агентства, близкий к Синодальному отделу по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Следует добавить, что ранее, 3 мая, священнослужитель, неоднократно делавший спорные и резонансные заявления, уведомил прихожан, что в пандемии есть польза - как минимум потому, что позволяет проявить в людях их лучшие качества.

Напомним, несколько дней назад от COVID-19 скончался главный врач Троице-Сергиевой лавры, а в апреле от этого же заболевания умер настоятель Богоявленского собора Москвы (Елоховского кафедрального собора) протоиерей Александр Агейкин.