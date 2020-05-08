СМИ составили рейтинг орденоносцев, "обросших" наградами при Путине

"Открытые медиа" и "Проект" выпустили расследования, посвященные рейтингам российских политиков, госдеятелей и иных персон, которые за время правления Владимира Путина и Дмитрия Медведева получили наибольшее количество государственных наград.

Как подсчитали ОМ, средний возраст современного орденоносца - 75 лет, при этом самому молодому из них 56 лет - это экс-руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, а самому старому - 93 года, это хореограф Юрий Григорович.

В десятке именитых владельцев почетных регалий по версии "Проекта" первое место по количеству наград у секретаря Совбеза Николая Патрушева - у него их 9 штук. Второе место досталось спецпредставителю президента по транспорту и экологии Сергею Иванову, у которого 8 наград. "Бронза" - у бывшего охранника Путина, ныне - главы Росгвардии Виктора Золотова (7 наград). Следом идут руководитель Ростеха Сергей Чемезов (7 наград), министр обороны Сергей Шойгу (6 наград), единственная женщина в списке, спикер Совфеда Валентина Матвиенко (6 наград), глава МИД Сергей Лавров (6 наград), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5 наград) и ректор МГУ Виктор Садовничий (5 наград).

Перечень орденоносцев по версии ОМ несколько отличается: у издания на первом месте расположился физик, почетный президент НИЦ "Курчатовский институт" Евгений Велихов (12 регалий), на втором - Патрушев (9), на третьем - полярник, сенатор Артур Чилингаров (9).

Сам Путин в наградах "скромен" и из высших был удостоен лишь ордена Почета.

После того, как развалился СССР, советская наградная система утратила смысл, однако в 1992 году Верховный совет разработал комплект знаков отличия для выдающихся деятелей переходного периода. Год спустя появился новый указ, положивший основу современной системе наград. Позднее свои правки внёс сначала Путин, добавив в перечень орден "За морские заслуги", а потом и Медведев, учредивший орден "Родительская слава" и орден Святой великомученицы Екатерины.

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