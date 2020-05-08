18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:56

Беглов сообщил Вишневскому о распределении СИЗ по больницам

фото ЗакС политика Беглов сообщил Вишневскому о распределении СИЗ по больницам

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на запрос депутата Законодательного собрания от "Яблока" Бориса Вишневского о причинах нехватки средств индивидуальной защиты в больницах. Глава города заявил, что в самом начале пандемии СИЗ недоставало из-за резко возросшего спроса на них. Сейчас же "имеющиеся объемы СИЗ" находятся в больницах и распределяются среди медработников по потребностям "с учетом методики рационального расходования СИЗ" из методических рекомендаций Министерства здравоохранения России, добавил губернатор. 

По его словам, правительство внимательно следит за обеспечением больниц средствами индивидуальной защиты. Беглов сообщил, что из резервного фонда выделено около 1,7 млрд рублей на приобретение оборудования и СИЗ, также на их покупку распределены выделенные федеральными властями 3,4 млрд рублей. Сейчас есть потребность в костюмах биологической защиты, но их поставки должны завершиться 8 мая - 850 тысяч костюмов, написал глава Петербурга.

Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру напомнил, что запрос направлял еще 22 апреля. Тогда у депутата была информация от вице-губернатора Олега Эргашева о том, что на складах имеется достаточное количество СИЗ. Медучреждения же жаловались на постоянную нехватку масок, перчаток и костюмов, уточнил Вишневский. Он отметил, что Беглов так и не ответил на вопрос: почему в больницах дефицит СИЗ, если на складах их достаточно. 

Также парламентарий добавил, до сих пор каждый день получает новые обращения с просьбой помочь с обеспечением СИЗ больниц, несмотря на заявление губернатора о том, что средства индивидуальной защиты хранятся в медучреждениях.

 

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:23 Мэрия Москвы предупредила о штрафах за ношение масок без перчаток и наоборот

17:23 С 12 мая суды Петербурга полноценно возобновят работу

16:59 Смольный направил 1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в Петербурге

16:58 "Чтобы горожане не пришли смотреть": Власти Петербурга устроят "секретный" салют 9 мая

16:41 На Невском задержали активиста, стоявшего в пикете с антипутинским плакатом

16:25 Несмотря на рабочий пропуск, архангельского активиста оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

15:54 Заразившегося коронавирусом главу Минстроя выписали из больницы

15:28 Прокуратура проверит условия в госпитале "Ленэкспо" после жалоб пациентки

14:51 РКН разъяснил претензии Генпрокуратуры к статье "Новой газеты" о коронавирусе в Чечне

14:33 Петербургское метро будет работать до 22:00 на праздниках: "Новокрестовскую" закроют


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
18:23 Мэрия Москвы предупредила о штрафах за ношение масок без перчаток и наоборот

17:50 Создателя паблика "Омбудсмен полиции" до июля отправили в СИЗО

17:23 С 12 мая суды Петербурга полноценно возобновят работу

16:59 Смольный направил 1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в Петербурге

16:58 "Чтобы горожане не пришли смотреть": Власти Петербурга устроят "секретный" салют 9 мая

16:56 Беглов сообщил Вишневскому о распределении СИЗ по больницам

16:41 На Невском задержали активиста, стоявшего в пикете с антипутинским плакатом

16:38 Макаров возложил цветы к памятнику погибших в годы войны студентов и преподавателей ЛЭТИ

16:25 Несмотря на рабочий пропуск, архангельского активиста оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

15:54 Заразившегося коронавирусом главу Минстроя выписали из больницы

15:45 На переоборудование двух павильонов "Ленэкспо" потратят 165,5 млн рублей

15:28 Прокуратура проверит условия в госпитале "Ленэкспо" после жалоб пациентки

15:02 СМИ составили рейтинг орденоносцев, "обросших" наградами при Путине

14:51 РКН разъяснил претензии Генпрокуратуры к статье "Новой газеты" о коронавирусе в Чечне

14:33 Петербургское метро будет работать до 22:00 на праздниках: "Новокрестовскую" закроют

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru