18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

8 мая, 18:56

Администрация Петроградского района запланировала мероприятия на 1,5 млн рублей

фото ЗакС политика Администрация Петроградского района запланировала мероприятия на 1,5 млн рублей

Администрация Петроградского района 8 мая объявила аукцион на организацию и проведение спортивных мероприятий в 2020 году. Максимальная стоимость работ составляет 1,5 млн рублей. 

Согласно документам аукциона, администрация хочет провести четыре мероприятия. Среди них открытое первенство Петроградского района по футболу, посвященное Дню физкультурника. Его необходимо провести не позднее 16 августа, сказано в материалах аукциона. Там же сообщается, что количество участников мероприятия должно составлять не менее 350 человек, а его продолжительность - не менее 5 часов. На мероприятии обязаны быть судьи, секретарь соревнований, медицинский сотрудник, профессиональный ведущий. Также администрация предполагает наличие представителей СМИ - для них заказана отдельная палатка со столом и стульями. Также заказчик хочет видеть на мероприятии четыре шатра, стулья, чай, кофе, печенье, звуковое оборудование и другое. В списке значится и автомобиль скорой помощи, на пять часов работы которого выделено 17,5 тысяч рублей. 

На других мероприятиях скорая помощь не требуется. Как следует из документов аукциона, нужны судьи, ведущие, аппаратура, спортивный инвентарь и сувениры.

Соревнование среди дошкольников "Веселые старты" должны пройти до 4 декабря, спортивный праздник для учащихся общеобразовательных учреждений "За здоровую Россию!" - до 15 октября, а вечер подведения итогов развития физической культуры и спорта в Петроградском районе "ПЕТРОНИКА" - до 15 декабря. 

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

7 мая, 13:08 Комитет по культуре выделил на реставрацию зала в своем здании 39,9 млн рублей

29 апреля, 14:59 Смольный готов заплатить 7 млн рублей, чтобы разобраться, как прожиточный минимум влияет на МРОТ

24 апреля, 21:30 Росгвардии выделят средства на маски и питание из резервного фонда правительства Петербурга

24 апреля, 19:13 ЗакС Петербурга выделил 1,9 млн рублей на три детских праздника

24 апреля, 17:46 Смольный выделил 7,2 млн рублей на экспозицию об Арктике

17 апреля, 16:25 ЗакС Петербурга снова пытается закупиться сувенирными часами

14 апреля, 16:37 Настольные игры, экскурсии по тюрьмам и другие закупки в разгар пандемии

7 апреля, 17:13 ЗакС заказал подарочные наборы с аккумуляторами и флешками за 709 тысяч рублей

27 марта, 13:38 Из-за коронавируса Смольный поздравит Росгвардию с профессиональным днем в сентябре

26 марта, 14:57 Администрация губернатора Петербурга закупается самоспасателями


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
8 мая, 20:55 СМИ: Смольный продлит режим самоизоляции до конца мая

8 мая, 20:31 Минфин предлагает делать антисептики из конфискованного спирта

8 мая, 20:02 Петербургский метрополитен и экономия на беременных

8 мая, 19:58 Экс-глава Минэкономразвития Орешкин возглавил совет директоров ЦСКА

8 мая, 19:28 Глава Роспотребнадзора допустила сохранение правил самоизоляции до разработки вакцины от коронавируса

8 мая, 18:56 Администрация Петроградского района запланировала мероприятия на 1,5 млн рублей

8 мая, 18:47 Сняв "осаду" офиса, полиция вручила "Коммунистам России" протоколы за несогласованный запуск шариков

8 мая, 18:25 Правительство одобрило законопроект о наделении МВД дополнительными полномочиями

8 мая, 18:23 Мэрия Москвы предупредила о штрафах за ношение масок без перчаток и наоборот

8 мая, 17:50 Создателя паблика "Омбудсмен полиции" до июля отправили в СИЗО

8 мая, 17:23 С 12 мая суды Петербурга полноценно возобновят работу

8 мая, 16:59 Смольный направил 1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в Петербурге

8 мая, 16:58 "Чтобы горожане не пришли смотреть": Власти Петербурга устроят "секретный" салют 9 мая

8 мая, 16:56 Беглов сообщил Вишневскому о распределении СИЗ по больницам

8 мая, 16:41 На Невском задержали активиста, стоявшего в пикете с антипутинским плакатом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru