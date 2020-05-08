Глава Роспотребнадзора допустила сохранение правил самоизоляции до разработки вакцины от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания фракции "Единая Россия" заявила, что некоторые ограничения, установленные из-за эпидемии коронавируса в России, будут действовать до появления вакцины от болезни, передает ТАСС.

Попова подчеркнула, что "никуда мы от этого вируса уже не денемся". "Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он "устал" и уходит", - сказала глава Роспотребнадзора.

Сегодня это неизбежно, практически все страны сталкиваются с этим, отметила Попова. По ее словам, "мы должны менять правила своей жизни".

Нерабочие дни, установленные президентом Владимиром Путиным, пока продлятся до 12 мая. Некоторые регионы продлевают режим самоизоляции до 31 мая.