Минфин предлагает делать антисептики из конфискованного спирта

Министерство финансов внесло в Госдуму законопроект о мерах по обеспечению устойчивого развития экономики, в котором, в частности, предлагается разрешить использовать конфискованный спирт для производства антисептиков, передает РИА "Новости".

В Минфине пояснили, что предлагают разрешить правительству устанавливать случаи и порядок переработки и использования конфискованных этилового спирта и спиртосодержащей продукции.

"Это, с одной стороны, позволит увеличить предложение дезинфицирующих средств, и, с другой стороны, сократит расходы бюджета на хранение и уничтожение изъятой продукции с целью дальнейшего перераспределения сэкономленных ресурсов на социально-приоритетные направления", - сказали представители Минфина.

Антисептики сейчас востребованы в связи с эпидемией коронавирусной инфекции в России. На 8 мая известно о 187,8 тысячах случаев заражения россиян коронавирусом.