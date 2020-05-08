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8 мая, 20:55

СМИ: Смольный продлит режим самоизоляции до конца мая

фото ЗакС политика СМИ: Смольный продлит режим самоизоляции до конца мая

Правительство Петербурга готовится продлить режим самоизоляции в городе до 31 мая, но с 12 мая будут некоторые послабления, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на проект новой редакции постановления №121 о режиме повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса.

По данным издания, с 12 мая начнут работу салон оптики, парикмахерские, услуги по ремонту одежд, обуви и клинингу, компании, оказывающие юридические услуги и по реализации жилых и нежилых помещений застройщиками. Посетителей салоны красоты должны будут размещать из расчета не более одного клиента на 10 кв. м. – при условии обеспечения индивидуальными средствами защиты. По такому же принципу могут частично начать работать многофункциональные центры по предварительной записи.

В проекте упоминается введение масочного режима, который ранее анонсировал вице-губернатор Евгений Елин. Согласно ему, петербуржцев обяжут в общественных местах – в магазинах, транспорте, такси – использовать средства индивидуальной защиты. Планируется, что продавать маски и перчатки будут в автоматах в метро.

Пока действующая редакция постановления о режиме повышенной готовности в Петербурге действует до 11 мая включительно. В Петербурге зафиксировано 6565 случаев заражения коронавирусом.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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