В РФ выявили свыше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом: 425 - в Петербурге

За минвушие сутки количество россиян, у которых выявили COVID-19, увеличилось на 10 817 человек в 84 регионах, достигнув отметки в 198 676 инфицированных, информирует оперативный штаб. Болезнь унесла жизни 104 граждан, всего с начала пандемии погибли 1827.

Днем ранее прирост составил 10 699 человек.

Как отчитались в Роспотребнадзоре, проведено свыше 5,2 млн тестов на коронавирус, под медицинским наблюдением пребывают 242 тысячи граждан.

В Петербурге заметно увеличилось число выявленных случаев - плюс 425 заболевших (всего - 6990). Скончались - 5 (всего - 53).

По Северо-Западу статистика заражения распределилась следующим образом: в Ленобласти — + 79 (всего - 1433), в Калининградской области — 34, в Архангельской области — 28, в Мурманской области — 18, в Вологодской области — 14, в Новгородской области — 12, в Коми — 10, в Псковской области — 7, в Карелии — 3.

Всего в мире COVID-19 обнаружен у более 3,9 млн человек, скончались свыше 274 тысяч.