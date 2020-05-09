18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:55

В РФ выявили свыше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом: 425 - в Петербурге

фото ЗакС политика В РФ выявили свыше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом: 425 - в Петербурге

За минвушие сутки количество россиян, у которых выявили COVID-19, увеличилось на 10 817 человек в 84 регионах, достигнув отметки в 198 676 инфицированных, информирует оперативный штаб. Болезнь унесла жизни 104 граждан, всего с начала пандемии погибли 1827.

Днем ранее прирост составил 10 699 человек.

Как отчитались в Роспотребнадзоре, проведено свыше 5,2 млн тестов на коронавирус, под медицинским наблюдением пребывают 242 тысячи граждан.

В Петербурге заметно увеличилось число выявленных случаев - плюс 425 заболевших (всего - 6990). Скончались - 5 (всего - 53).

По Северо-Западу статистика заражения распределилась следующим образом: в Ленобласти — + 79 (всего - 1433), в Калининградской области — 34, в Архангельской области — 28, в Мурманской области — 18, в Вологодской области — 14, в Новгородской области — 12, в Коми — 10, в Псковской области — 7, в Карелии — 3.

Всего в мире COVID-19 обнаружен у более 3,9 млн человек, скончались свыше 274 тысяч.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
18:00 МВД ищет граждан, пострадавших от "противоправных действий" админа "Омбудсмена полиции"

17:41 Минобороны отчиталось о завершении строительства главного храма ВС РФ

17:05 Предписания властей не смутили петербуржцев: по городу бродит разрозненный "Бессмертный полк"

16:16 Репост записи о теракте в УФСБ Архангельска довёл калиниградку до уголовного дела

15:20 Беглов оценил обновленную к юбилею Победы экспозицию в "Бункере Жданова"

14:18 Петербург 9 мая находится в числе лидеров по уровню самоизоляции

13:21 Несмотря на пандемию COVID-19, в Белоруссии с размахом отметили День Победы

12:21 В столице на акции в память о ВОВ задержали депутатов Мосгордумы

12:10 Путин не спел, но пообещал отметить юбилей Победы "широко и достойно"

11:22 В Петербурге прошёл авиационный парад в честь 75-летия со Дня Победы

10:55 В РФ выявили свыше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом: 425 - в Петербурге

10:29 Нюту Федермессер госпитализировали в Коммунарку с COVID-19

8 мая, 20:55 СМИ: Смольный продлит режим самоизоляции до конца мая

8 мая, 20:31 Минфин предлагает делать антисептики из конфискованного спирта

8 мая, 20:02 Петербургский метрополитен и экономия на беременных

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru