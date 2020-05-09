В столице на акции в память о ВОВ задержали депутатов Мосгордумы

Столичные правоохранители задержали девятерых участников акции памяти о Великой Отечественной войне, проходившей на Тверской улице, информирует "МБХ медиа".

В числе граждан, привлекших внимание полиции, оказались депутаты Мосгордумы Олег Шереметьев, Павел Тарасов, Николай Зубрилин и Виктор Максимов, а также глава муниципального округа "Сокол" Николай Степанов и еще пять человек. Всех задержанных привезли в ОВД "Замоскворечье".

Собравшиеся собирались пройти, неся знамя Победы в руках, по Тверской улице к центру.

"У задержанных не было плакатов, задержали за знамя Победы, которое было в руках у [Анатолия] Рашкина. Его пытались задержать, выкручивали руки, но он на свободе. Нас силой затащили в автобус. Все, кто участвовал в акции, имели право находиться на улице", - описал события Тарасов.

На данный момент неизвестно, будут ли задержанным предъявлены какие-либо обвинения.