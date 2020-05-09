Несмотря на пандемию COVID-19, в Белоруссии с размахом отметили День Победы

Невзирая на эпидемию коронавируса, власти Белоруссии провели торжественный парад военных и техники по случаю 75-летия со Дня Победы, извещает БЕЛТА.

Праздник отмечают не только в Минске, но и других городах: ограничивать количество людей власти не стали, поэтому центральные улицы городов полны людей.

К примеру, в одной лишь столице Белоруссии в параде поучаствовали свыше 3 тысяч человек, 150 единиц боевой техники, 36 самолетов и вертолетов. А вечером обитателей Минска ждет развернутая концертная программа и салют.

В России же все массовые мероприятия из-за COVID-19 отменены. Сегодня на просторах Москвы и Северной столицы прошли лишь авиапарады, а все акции перенесены в формат онлайн.

Кадр из YouTube-трансляции парада в Белоруссии